02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli sözleri! "Kadroda düşünmüyoruz"

Burak Elmas açıkladı! Onları kadroda düşünmüyoruz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yapılan takviyeler kadar ayrılacakların da merak edildiği sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas, "Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını istedim. Kadroda düşünmüyoruz" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinin Elmas, Falcao ve Feghouli'yi gelecek yılki kadroda düşünmediklerini söyledi.

İşte o sözler:

Falcao ve Feghouli ile ben kendim konuştum, görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kendilerine bir kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. Önümüzdeki senenin kadrosunda ikisini de maliyet olarak düşünmüyoruz. Bu yönetim kararıdır.

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli sözleri!

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