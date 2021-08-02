Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan açıklaması! "Görüşmemiz olmadı olmayacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüp ile adı geçen Morutan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, genç oyuncu ile herhangi bir transfer görüşmelerinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını dile getirerek bu transferde noktayı koymuş oldu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair de konuşan Elmas, bir süredir adı geçen Morutan hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları;

"Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz."

"Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım."

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