02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı!

G.Saray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray'da, Sportif AŞ'de görev dağılımı gerçekleşti. Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı. Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif AŞ'nin yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Burak Elmas

Başkan vekili: Rezan Epözdemir, Özen Kuzu

Üye: Bikem Kanık, Hüseyin Ural Aküzüm

Bağımsız üye: Ali Gücüm, Murat Tacir

Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı.

Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi.

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