02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı!
Galatasaray'da, Sportif AŞ'de görev dağılımı gerçekleşti. Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı. Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif AŞ'nin yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: Burak Elmas
Başkan vekili: Rezan Epözdemir, Özen Kuzu
Üye: Bikem Kanık, Hüseyin Ural Aküzüm
Bağımsız üye: Ali Gücüm, Murat Tacir
Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı.
Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi.
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