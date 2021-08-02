Son dakika spor haberi: Galatasaray St. Johnstone maçı hazırlıklarına devam etti!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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