Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Ozan Kabak'tan sevindiren haber! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberleri: Alman ekibi Schalke 04 takımının Bundesliga'dan düşmesinin ardından geleceği merak edilen futbolcuların başında gelen Ozan Kabak için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Alman ekibi, milli futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle sözleşmesini feshedebilir. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Alman ekibi Schalke'de forma giyen milli yıldız Ozan Kabak'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren 21 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonu İngiliz devi tarafından kullanılmadı.
Liverpool, Ozan Kabak'ın yerine Leipzig'den 36 milyon sterline Ibrahima Konate'yi transfer etti. Schalke'nin Almanya Bundesliga'ya veda etmesinin ardından ayrılacağı konuşulan Ozan Kabak ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR!
BBC Sport muhabiri Constantin Eckner'e göre; Gelecek sezon Almanya 2. Ligi'nde mücadele edecek Schalke, Ozan Kabak'ın maaşını ödememek için sözleşmesini feshetmeye razı olabilir.
Alman ekibinin böyle bir karar alması durumunda bonservisini eline alacak olan Ozan Kabak, transferin gözdesi konumuna gelecek.
GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR!
Stoper takviyesi yapmayı amaçlayan Galatasaray'ın, eski futbolcusu Ozan Kabak'ın son durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Genç stoperin serbest kalması durumunda sarı-kırmızılıların bir hamle yapabileceği iddia ediliyor.
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