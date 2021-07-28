28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas Berkan Kutlu için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelecek!

Berkan Kutlu zirvesi! Cimbom eli yükseltti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle son günlerde Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı kırmızılılar, transferde atağa kalktı. Yeni sezon öncesi kadrosunu tamamlamak isteyen Cimbom'un sıradaki hedefi ise Berkan Kutlu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün başkentte gerçekleştirilecek olağan mali genel kurul toplantısı öncesinde önemli bir transfer görüşmesi de yapılacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu toplantı öncesinde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Uzun süredir Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak isteyen ve teklifini 3 milyon Euro'ya kadar çıkaran Galatasaray'da başkan Elmas, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacak.

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