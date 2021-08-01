Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den stoper operasyonu! En az biri alınacak
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da özellikle PSV maçında yapılan büyük savunma hatalarının ardından Fatih Terim çareyi yeni bir stoper transferinde buldu. Terim, yönetime Tanganga ve Mbemba'nın isimlerini verdi. Ayrıca tecrübeli hoca 3 de alternatif futbolcunun listesini yönetime iletti. (GS spor haberleri)
Galatasaray defansın sağını Sacha Boey, solunu ise Patrick van Aanholt ile güçlendirildi. Sıra ise stoper mevkisine geldi. Teknik ekip, tüm maçlarda forma şansı verdiği Christian Luyindama'nın performansından memnun değil. Kongolu oyuncu, yaptığı birçok hata ile teknik heyeti çileden çıkarttı.
Teknik kadro, yönetimden teklif gelmesi halinde Luyindama'nın satılmasını talep etti. Sarı-kırmızılı takım 27 yaşındaki Christian Luyindama'nın yerini genç ve gelecek vaat eden bir isimle doldurmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, ilk olarak Tottenham'ın kiralık olarak göndermek istediği 22 yaşındaki stoper Japhet Tanganga ile ilgileniyor.
İngiliz ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Porto'nun yıldız stoper oyuncusu Chancel Mbemba da listede.
EN AZ BİRİ ALINACAK
Portekiz ekibi, 16 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Kongolu Mbemba'yı satmak istiyor. Ayrıca Malmö'nün 22 yaşındaki oyuncusu Anel Ahmedhodzic, Toulouse'un 20 yaşındaki stoperi Bafode Diakite ve Kopenhag'ın 22 yaşındaki defansı Victor Nelsso da Fatih Terim'in listesinde... Yönetimin bu oyunculardan en az birini bitirmesi bekleniyor.
4 MAÇTA TAM 10 GOL YEDİ!
Yeni sezon öncesinde 2 hazırlık maçı oynayan G.Ssaray, Devler Ligi'nde ise 2 ön eleme maçına çıktı. Aslan, PSV'den 2 maçta kalesinde tam 7 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçlarında ise Kasımpaşa'dan 2, Dinamo Bükreş'ten ise 1 gol yedi. Bu maçlarda yenilen hatalı goller, stoper arayışlarını hızlandırdı.
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