Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den stoper operasyonu! En az biri alınacak

Galatasaray defansın sağını Sacha Boey, solunu ise Patrick van Aanholt ile güçlendirildi. Sıra ise stoper mevkisine geldi. Teknik ekip, tüm maçlarda forma şansı verdiği Christian Luyindama'nın performansından memnun değil. Kongolu oyuncu, yaptığı birçok hata ile teknik heyeti çileden çıkarttı.