Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki oyuncularla temaslarını hızlandırdı. Basın toplantısında, gazetecilerle bir araya gelen Fatih Terim, transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam; Erling Haaland, Hauge, Moder ve Kaan Ayhan hakkında konuştu. İşte Terim'in sözleri... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gazetecilerle sohbet toplantısında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili merak edilen konulara değinen deneyimli çalıştırıcı, Erling Haaland, Hauge, Moder ve Onyekuru hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

TAYLAN ANTALYALI VE BERKAN KUTLU HAKKINDA...

"Hazır gibi aşağı yukarı. Taylan bir hafta oldu başlayalı. Berkan Bolu'da zaten hazırlık kampından geldi. Taylan da yavaş yavaş hazır hale gelecektir. Berkan hazır gibi…"

"7 EYLÜL'E KADAR HAREKETLİ GEÇECEK"

"Gayet iyiyim. Sezona hazırlanıyoruz, UEFA'ya hazırlanıyoruz. Bir yandan transferlerle uğraşıyoruz, diğer yandan Florya'yı tekrar dizayn ediyoruz. Takdir edersiniz ki, 7 Eylül'e kadar olan zaman biraz hareketli geçecek. Bir aydan fazla zamanımız var. Onun için de değişimi en iyi şekilde kullanmak istiyoruz."

"LİMİTİMİZ OLSA HAALAND'I ALIRDIK"

"Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası'nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç'e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca'yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. "Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar" dedi. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik."

"LINNES ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDUK"

"Juventus, City, MANU hepsi orada. Şu an Avrupa'nın en önemli oyuncusu. Martin Linnes ile beraber Norveç'in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç'ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye'de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro."

"HAUGE DE GÜNDEMİMİZDEYDİ"

"Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan'a gitti, Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi."

"MODER'İ ÇOK İSTEDİK"

Moder, Polonya'da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama Scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, "nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var" diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz.

ONYEKURU SÖZLERİ!

Öte yandan Olympiakos'a transfer olan Onyekuru hakkında konuşan Terim, "Onyekuru'nun bizdeki opsiyonu %50'si 4 milyon 375 bin euro idi. %100'ü için bir bu kadar daha vermemiz gerekiyordu. Ancak şimdi Olympiakos'a 5 milyon euro'ya gitti. Yoksa ben istemez miyim Henry'yi?"

"KAAN AYHAN ZOR"

İsmi sık sık Galatasaray ile anılan milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Kaan Ayhan için geçen sene 2 milyon euro versek alırdık. Ama bu para verilmedi. Şimdi ise fiyatı çok daha yüksek, şu anda Kaan'ı almamız zor" ifadelerini kullandı.

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