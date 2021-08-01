AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.