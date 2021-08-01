01 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson gibi futbolcuları da gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

RADU DRAGUSIN

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragusin'i gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

VICTOR NELSSON

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kophenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelsson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelsson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

BAFODE DIAKITE

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Diakite için nabız yoklanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

HERNANI

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Çarpıcı Morutan sözleri! Baskı yaratmak istiyorlar Çarpıcı Morutan sözleri! "Baskı yaratmak istiyorlar"
Transferde senet krizi! Burak Elmas devreye girdi ve... Transferde senet krizi! "Burak Elmas devreye girdi ve..."
En az bir stoper alınacak! Terim listeyi yönetime sundu En az bir stoper alınacak! Terim listeyi yönetime sundu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör