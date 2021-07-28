Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru için yeni teklif!
Galatasaray, kadro dışı kalan Nijeryalı yıldız için Monaco'nun kapısını yeniden çaldı. Sarı-kırmızılı takım, menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen Cimbom, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti. İşte o teklif ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, Monaco tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Henry Onyekuru'yu bir kez daha gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takım, menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti.
Henry Onyekuru transferi için beklemeye geçen Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli, futbolcuya ise 750 bin euro garanti maaş vermeyi planlıyor. Galatasaray yönetimi, Monaco'dan gelecek cevaba göre yol alacak.
OLYMPIAKOS DA İSTİYOR
Galatasaray, Onyekuru için son bir girişim daha yaparken Nijeryalı oyuncu, Yunan ekibiyle de anılıyor. Olympiakos'un da Monaco ile temas halinde olduğu ama Onyekuru'nun yine Galatasaray forması giymek istediği belirtiliyor.
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