01 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-St. Johnstone maçının hakemi Sandro Scharer oldu!

G.Saray-St. Johnstone maçının hakemi belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak Galatasaray-St. Johnstone maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile İskoçya'nın St. Johnstone takımı arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

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