31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Berkan kutlu Galatasaray'da antrenmanda yer aldı

G.Saray'da yeni transfer antrenmanda yer aldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı karşılaşamanın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Berkan Kutlu antrenmanda yer aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Berkan Kutlu'da antrenmanda yer aldı.

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