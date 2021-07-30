30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni transferlere lisans çıkardı! Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui dışarıda kaldı

G.Saray yeni transferlere lisans çıkardı! 2 isim dışarıda kaldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'e elenerek Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için çalışmaların devam ediyor. 5 Ağustos'ta İskoç Ligi takımlarından St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak sarı-kırmızlılar, mücadele öncesi yeni transferlere lisans çıkardı. Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui liste dışında kalan isimler oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray rakibine 5-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Kırmızlılar, 3. eleme turunda İskoç ekiplerinden St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

5 Ağustos'ta oynanacak olan mücadele öncesi Galatasaray yönetimi son olarak kadrosuna kattığı isimlere lisans çıkardı.

TFF'ye bildirilen listede yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan İsmail Kutlu ismi yer alırken, Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı. Listede ismi yer almaya bir diğer isim de geçtiğimiz yılbaşı yaşadığı talihsiz sakatlığı halen tam olarak atlatamayan Omar Elabdellaoui.

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