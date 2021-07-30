Galatasaray Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile gelirinin Tema Vakfı'na bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat ise belirtilmedi.

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