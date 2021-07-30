30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Antalyaspor'dan 'Orman Porjesi' için hazırlık maçı kararı!

G.Saray ve Antalyaspor'dan anlamlı hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor, geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapma kararı aldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor  el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile gelirinin Tema Vakfı'na bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat ise belirtilmedi.

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