26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları!

G.Saray'da PSV maçı hazırlıkları!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Sacha Boey resmen Galatasaray'da! İşte ilk açıklamaları Sacha Boey resmen Galatasaray'da! İşte ilk açıklamaları
Gedson'da son durum ne? İşte Benfica'nın istediği rakam... Gedson'da son durum ne? İşte Benfica'nın istediği rakam...
Kulüp başkanından transfer itirafı! Bana onu sordular Kulüp başkanından transfer itirafı! "Bana onu sordular"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör