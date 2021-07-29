Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Hollanda basını da Galatasaray-PSV maçını manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne vedası Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Genel olarak Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Hollandalılar, PSV'nin sarı-kırmızılı takım karşısında turu zorlanmadan geçtiğine vurgu yaptı. İşte o manşetler...
BD
PSV, Galatasaray'a karşı kazandığı sorunsuz zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı
NIEUWSBLAD
"Galatasaray Diagne'nin golüne rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura geçemedi"
AD
"PSV, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı"
TELEGRAAF
"PSV, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı çok basit şekilde yoluna devam ediyor"
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