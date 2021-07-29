29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Hollanda basını da Galatasaray-PSV maçını manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne vedası Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Genel olarak Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Hollandalılar, PSV'nin sarı-kırmızılı takım karşısında turu zorlanmadan geçtiğine vurgu yaptı. İşte o manşetler...

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

BD

PSV, Galatasaray'a karşı kazandığı sorunsuz zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

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"Galatasaray Diagne'nin golüne rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura geçemedi"

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

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"PSV, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı"

Hollanda basını manşetlere taşıdı! İşte Galatasaray-PSV maçı yorumları

TELEGRAAF

"PSV, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı çok basit şekilde yoluna devam ediyor"

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