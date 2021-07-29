29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt takımla çalışmalara başladı!

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Patrick van Aanholt da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt takımla çalışmalara başladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt takımla çalışmalara başladı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt takımla çalışmalara başladı!

Yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt takımla çalışmalara başladı!

Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına Cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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