29 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'dan PSV maçı sonrası olay Ömer Bayram sözleri!

Sneijder'dan G.Saraylı isim için olay sözler!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Galatasaray 5-1 kaybettiği maçın rövanşında PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı kulübun eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda televizyonda çarpıcı yorumlarda bulundu. Cimbom'un yeni transferi Patrick van Aanholt için övgü dolu ifadeler kullanan eski futbolcu, Ömer Bayram için ise, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberlerleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik mağlubiyetlerin ardından Devler Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesler Sneijder ise çarpıcı yorumlarda bulundu. Hollandalı futbolcu Ömer Bayram için, "Bir daha sahada göreceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY İÇİN İYİ BİR TAKVİYE

Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, "Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi bir transfer. Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye." ifadelerini kullandı.

"TEKRAR SAHADA GÖRECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum. Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'da çok mutlu olacak." dedi.

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