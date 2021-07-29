29 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Avrupa'da Fatih Terim ile acı tablosu...
Galatasaray son yıllarda Avrupa'da başarısız bir grafik çiziyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde son olarak PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı kırmızılılar, Terim ile çıkılan 19 maçta geride acı bir tablo bıraktı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılıların başındaki 4. döneminde ağır bir tablo yaşattı. Tecrübeli teknik adamın bir döneminde 19 Avrupa maçına çıkan Cimbom, bunların 12'sinden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 3 galibiyet aldı.
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