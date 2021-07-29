29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen PSV Eindhoven İstanbul'dan ayrıldı!

PSV İstanbul'dan ayrıldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda, 5-1 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven takımı, İstanbul'dan ayrıldı. PSV, özel uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentine hareket etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında dün karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 yenen ve tur atlayan Hollanda temsilcisi PSV, İstanbul'dan ayrıldı.

Konakladıkları otelden İstanbul Havalimanı'na kafile halinde gelen PSV takımı, uçuş işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti.

PSV, özel uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentine hareket etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a o isimden iyi haber! Takıma döndü Cimbom'a o isimden iyi haber! Takıma döndü
Cimbom'a Cicaldau şoku! Avrupa Ligi'nde... Cimbom'a Cicaldau şoku! Avrupa Ligi'nde...
Ali Sami Yen kabri başında anıldı! Ali Sami Yen kabri başında anıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör