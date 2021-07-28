Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın PSV maçı 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV’yi konuk edecek. Daha önce “Bitti, gitti” denilen birçok maçı çevirmeyi başaran temsilcimiz bugün de turu almak için her şeyi yapacak. 5-1'in rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynananacak mücadeleyi İtalyan Massimiliano Irrati yönetecek. İşte Cimbom'un PSV karşısında sahaya çıkacağı ilk 11... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV'yi konuk edecek. Türk Telekom zeminindeki yenileme çalışmaları sebebiyle maç Başakşehir Stadı'nda oynayacak maç 21.00'de başlayacak. TV8'in yayınlayacağı karşılaşmayı İtalyan Massimiliano Irrati yönetecek.
İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, var olma savaşı verecek. Tarihi böyle zorlu maçlarla dolu olan Cimbom yine imkansızı başarmak için mücadele edecek. Temsilcimiz, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak.
Galatasaray bugünkü karşılaşmayı 5 farklı skorla kazanması halinde tur atlayacak. 3. eleme tura çıkan takım Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç St Johnstone ile karşılaşacak.
GALATASARAY PSV MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi (Muhtemel)
8. RANDEVU
Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.
AVRUPA'DA 290. MAÇI
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı- kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.
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