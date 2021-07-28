Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'dan Galatasaray'a tepki!
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, 37. doğum gününü kutladı. Eski futbolcunun eşi Yağmur Sarıoğlu, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir paylaşım yapılmamasına tepki gösterdi. Yağmur Sarıoğlu, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verdi.
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a tepki gösterdi. Dün doğum günü olan Sabri Sarıoğlu için Galatasaray resmi hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı.
Yağmur Sarıoğlu, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY FORMASIYLA 478 MAÇA ÇIKTI!
Altyapıdan yükseldiği A takımda uzun seneler forma giyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray formasıyla 478 maça çıkarak 24 gol attı. 52 de asist yapan Sabri Sarıoğlu, Göztepe formasını da 29 kez giydi.
SÜPER LİG'DE 383 MAÇ!
Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de toplamda 383 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda da 60 maça çıkan deneyimli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray formasıyla 22 maçta süre aldı.
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