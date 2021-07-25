25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey için flaş Celtic detayı

Sacha Boey transferinde flaş detay!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği ve kadrosuna kattığı Sacha Boey için filaş bir detay ortaya çıktı. Fransız futbolcu için Celtic'in de çok ciddi bir teklif yaptığı ve olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. (GS spor haberleri)

Yedlin'in performansından memnun kalmayan Galatasaray bu bölgeyi Fransız Sacha Boey'le güçlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Celtic yaklaşık 1 milyon sterlin'lik bir teklifte bulunmuş ancak görüşmeler sürpriz bir şekilde bozulmuştu. Bir hafta önce Celtic'e gitmesine kesin gözüyle bakılan Boey, İstanbul'un yolunu tuttu. Geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapılacak ve Rennes'e 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
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