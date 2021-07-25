25 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau nasıl söyleniyor?

Cicaldau nasıl söyleniyor? Açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray'ın, kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, isminin "Çikıldau" şeklinde telaffuz edildiğini ifade etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau isminin nasıl telaffuz edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılıların Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau isminin "Çikıldau" şeklinde telaffuz edildiğini belirtti.

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