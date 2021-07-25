25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haber: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau sarı kırmızılılarla antrenmana çıktı!

Yeni transfer antrenmana çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, sarı kırmızılılarla ilk kez antrenmana çıktı. 24 yaşındaki futbolcu teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, sarı kırmızılılarla ilk kez antrenmana çıktı. 24 yaşındaki futbolcu teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Son dakika spor haberi: Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferlerini böyle yorumladı! "Bu kadar genç oyuncunun bir arada oynaması..."

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