Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçta tribünler bir oyuncuyu hedef aldı.

Sarı-kırmızılılarda sol bek oynayan Ömer Bayram, karşılaşmanın 2. yarısında kaleye çektiği bir şut sonrasında hafif bir tepki gördü.

75. dakikada Fatih Terim tarafından kenara alınan oyuncu, bu sefer tüm tribün tarafından ıslıklandı.

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