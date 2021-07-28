28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçında Ömer Bayram'a tepki!

G.Saray PSV maçında Ömer Bayram'a tepki!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Galatasaray, PSV Eindhoven ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların 2-1 mağlup olduğu mücadelede taraftarlardan Ömer Bayram'a tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçta tribünler bir oyuncuyu hedef aldı.

Sarı-kırmızılılarda sol bek oynayan Ömer Bayram, karşılaşmanın 2. yarısında kaleye çektiği bir şut sonrasında hafif bir tepki gördü.

75. dakikada Fatih Terim tarafından kenara alınan oyuncu, bu sefer tüm tribün tarafından ıslıklandı.

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