26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Galatasaray'ın talip olduğu Joher Rassoul için devreye girdi

G.Saray'ın gündemindeydi F.Bahçe'de talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın savunmada hızlı bir isim istemesinin ardından gündeme ilk olarak Kaan Ayhan gelmişti. Sarı-lacivertlilerin son olarak Adana Demirspor forması giyen Joher Rassoul içinde girişimlere başladığı iddia edildi. (FB spor haberleri)

Pereira'nın yönetimden çabuk ve hızlı bir stoper istediği belirtilmişti. Fotomaç'ın haberine göre bu kapsamda Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Joher Rassoul'la da ilgilendiği iddia ediliyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Senegalli savunmacı, Adana ekibine 2019'da Lokeren'den bedelsiz geldi. Ön libero ve sol bek de oynayan Rassoul, Demirspor'da 73 maça çıkıp, 2 gol+4 asist üretti
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