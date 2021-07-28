28 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Johnstone'dan flaş paylaşım! "Yakında görüşürüz"

G.Saray'ın rakibinden flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılıların rakibi St. Johnstone, Galatasaray PSV mücadelesi sonrası flaş bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye elenerek Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılıların rakibi Johnstone, Galatasaray - PSV maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Johnstone paylaşıma, "Yakında görüşürüz" notunu düştü.

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