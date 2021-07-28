Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye elenerek Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılıların rakibi Johnstone, Galatasaray - PSV maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Johnstone paylaşıma, "Yakında görüşürüz" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ