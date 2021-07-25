25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aslan rövanşa hazırlanıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla ilk antrenmanına çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.

Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Marcelo Saracchi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray formasını terleten, eski futbolcumuz Marcelo Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzüntü ile öğrendik. Kulübümüz, teknik direktörümüz Fatih Terim, teknik heyet, oyuncular ve Florya'daki tüm çalışma arkadaşları olarak Saracchi'ye 'geçmiş olsun' diyor, iyi dileklerimizi iletiyoruz."



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