Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takımda Falcao'dan sonra en çok kazanan isim olan Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda 1 sezon sözleşmesi kalan Cezayirli yıldıza Olympiakos ve Real Valladolid talip olsa da, Cimbom iki kulübün de tekliflerini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)