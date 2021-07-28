28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz için Galatasaray'la anlaştı!

G.Saray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! O isim Süper Lig'de kaldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz'ı bonservisiyle birlikte transfer etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 1 sezon formayı terlettikten sonra geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti.

İstanbul temsilcisi, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda Galatasaray'la anlaşma sağladı. İsveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 32 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Bu transferle birlikte Cimbom'un yabancı kontenjanında 1 kişilik daha yer açılmış oldu.

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