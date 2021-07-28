28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz için Galatasaray'la anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz'ı bonservisiyle birlikte transfer etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 1 sezon formayı terlettikten sonra geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti.
İstanbul temsilcisi, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda Galatasaray'la anlaşma sağladı. İsveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 32 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
Bu transferle birlikte Cimbom'un yabancı kontenjanında 1 kişilik daha yer açılmış oldu.
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