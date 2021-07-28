Kötü şeyler hep Fatih Terim'e denk gelir ama ben hiç ağzımı açmam, şikayet etmem. Bunları kaybettik. Bunun dışında, Belhanda, Donk, Martin, Okan ve Şener bizimle değiller. Etti 11. Birden bire geçen sene ceza yemesine rağmen iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Lisans vermediler. En formda oyuncumuzdu. Özellikle atakta faydalanacağım bir oyuncumdu. Bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'le Akbaba korona oldu. 13-14 kişiye düştük. Sağ bek yok. Orta saha sıfır. Bir tane var. O da 6 değil 8 numara. Aytaç. Oyunun üçlü veya dörtlü savunma ile bir alakası yok. O hata bana aittir, hiç itirazım yok ama bir sene önceden böyle çıktığınız zaman çok kısa sürede, 14 Haziran'da açtığınız sezonda; bir ay 15 gün içerisinde daha seçim yapılmamıştı. Galatasaraylılar lütfen beni iyi dinlesin. Sezonu açtığımızda daha seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek… O ayı unutun bir defa. Ben ve başkanımız aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da. Başka şeyler de okuyorum. Şu oyuncular gelecekmiş de ben hayır demişim… Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene için 7 milyon Euro artı bonus istediler. Orijinal sol bek de değil. Bu sene sol bek oynadı." diye konuştu.