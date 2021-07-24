Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmak! | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar elde eden Galatasaray'da yeni yönetim, uzun vadeli yatırımlarla geleceğin takımını lkurmak istiyor. PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak yeni bir başarıya imza atmak istiyor.
Geleceğin takımını kurma hedefiyle yeni transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray, 2000'deki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan Sarı-kırmızılıların PSV karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek. Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Cicaldau, Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.
PLANLAMAYA DEVAM
Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Falcao, Feghouli, Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor.
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