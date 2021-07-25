25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Kaan Ayhan'a çevrildi!

Cimbom'un Kaan ısrarı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın PSV maçında gösterdiği savunma hatalarının ardından gündeme yeninden Kaan Ayhan transferi geldi. Sarı-kırmızılılar, 6 milyon euro bonservis bedeli olan milli furnolcu için pazarlıklara başladı. (GS spor haberleri)

Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan'ın ismi yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Takvim'in haberine göre 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar'ın yeni bir hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Cimbom'un bu transfer için İtalyan ekibi Sassuolo'dan indirim isteyeceği bildirildi. 40 kez A Milli Takım formasını giyen Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
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