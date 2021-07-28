Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Hollanda temsilcisi ilk maçı sahasında 5-1 kazanmıştı. Tekinik Direktör Fatih Terim yönetiminde son hazırlıklarını yapan Galatasaray, maç saatini bekliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer aldı. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi
Deplasmanda oynanan ilk müsabakadan Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.
8. RANDEVU
Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.
AVRUPA KUPALARINDA 290. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.
TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 83. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 111 gol atarken, kalesinde ise 124 gole engel olamadı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.
MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK
Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.
GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?
Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.
FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMALAR!
Fatih Terim, "Üçlü savunma ile oynadık, öyle başladık. Sonra dörde döndü. Arkadaşlar, bir strateji yaparsınız bazen. Bu da onlardan bir tanesiydi. Daha oyunu tutan, ilk başta pres yapacaklarını bildiğimiz için daha az pozisyon veren, ilk 20 dakikada gol yemeyen bir Galatasaray düşünmüştük. Nitekim 17-18. dakikalarda normal düzene döndük. Zaten en ufak bir işaretle 4-3-3'e dönme düzenimiz vardı. Onu da yaptık. O gün yeni veya değişik olan neyse hep ona atıf yapılır. Değişik olan şey üçlü savunmaydı. Kazansaydık deha olarak çıkardınız buradan. Öyle bir niyetim yok. Bu soru beni biraz geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Sosyal medyada, gazetede, televizyonda ne söyleniyorsa ona inanıyoruz. Esasında şöyle bir baktığımızda, bir sezon önceyi, yani mayısın sonunda biten ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu? Bir defa, lig biter bitmez aşağı yukarı biz 11 oyuncu falan kaybettik. Etebo, Henry, Saracchi, Halil ve Gedson. Otomatik olarak kulüplerine döndüler. Kendi mali sıkıntılarımız, artı UEFA'nın bizi üç sene cezalandırmasından kaynaklanan, bizim de mecburen, hiç istemememize rağmen kiralama yönetimini uygulamak zorunda kaldık.
Kötü şeyler hep Fatih Terim'e denk gelir ama ben hiç ağzımı açmam, şikayet etmem. Bunları kaybettik. Bunun dışında, Belhanda, Donk, Martin, Okan ve Şener bizimle değiller. Etti 11. Birden bire geçen sene ceza yemesine rağmen iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Lisans vermediler. En formda oyuncumuzdu. Özellikle atakta faydalanacağım bir oyuncumdu. Bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'le Akbaba korona oldu. 13-14 kişiye düştük. Sağ bek yok. Orta saha sıfır. Bir tane var. O da 6 değil 8 numara. Aytaç. Oyunun üçlü veya dörtlü savunma ile bir alakası yok. O hata bana aittir, hiç itirazım yok ama bir sene önceden böyle çıktığınız zaman çok kısa sürede, 14 Haziran'da açtığınız sezonda; bir ay 15 gün içerisinde daha seçim yapılmamıştı. Galatasaraylılar lütfen beni iyi dinlesin. Sezonu açtığımızda daha seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek… O ayı unutun bir defa. Ben ve başkanımız aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da. Başka şeyler de okuyorum. Şu oyuncular gelecekmiş de ben hayır demişim… Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene için 7 milyon Euro artı bonus istediler. Orijinal sol bek de değil. Bu sene sol bek oynadı." diye konuştu.
ROGER SCHMIDT: 11'DEN MEMNUNUM
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 11'i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11'den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim" ifadelerini kullandı.
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