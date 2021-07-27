27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray-PSV maçı öncesinde Fatih Terim'den Rachid Ghezzal itirafı

Terim'den Ghezzal açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçı öncesinde Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben bizzat Rachid Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçı öncesinde Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben bizzat Rachid Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim." dedi.
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