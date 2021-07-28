Galatasaray, PSV Eindhoven ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Hollanda'da oynanmış ve 5-1 PSV'nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz bugün ilk defa sahaya çıkacak. Fatih Terim çıkacağı 11'i basın toplantısında açıklamıştı. Mücadele hakkında merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç hangi statta? Bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.

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