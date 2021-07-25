25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...

Galatasaray transferde harekete geçti. Sarı kırmızılılar uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü yıldızları tek tek bitiriyor. Genç ve yetenekli isimlerden Cicaldau, Sacha Boey'i kadrosuna katan Cimbom, yıldız oyuncu Patrick van Aanholt'u da transfer etti. Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da yeni hedef ise Morutan. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 gibi farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...

Sahadaki etkisiz futbol camiada hayal kırıklığı yarattı ve Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ardından kadroyu güçlendirmek için yeniden atağa kalktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...

GHEZZAL OLMAYINCA MORUTAN!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol 18 asist yapan Ghezzal için devreye girmişti. Bu görüşmeyi başkan Burak Elmas da doğrulamıştı. Ancak Cezayirli yıldız ile Beşiktaş son görüşmede anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Aslan, rotasını Olimpiu Morutan'a çevirdi. Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş forması giyen Morutan, kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Morutan...

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM DEMİŞTİ!
Bir süre önce transferde adı geçen ve Pro Sport'a konuşan Morutan, "Çin'de daha yüksek bir maaşla mı oynamak, yoksa Galatasaray'da mı oynamak?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarını iyi biliyorum" cevabını vermişti.

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