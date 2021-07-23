Diğer iki golü atan Mario Götze 1.3 milyon Euro, performansıyla parmak ısırtan 19 yaşındaki Madueke ise 350 bin Euro maaş alıyor. Bu üç yıldızın toplam kazançları ise 2 milyon 150 bin Euro; yani 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun yarısından daha az.