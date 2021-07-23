Son dakika Galatasaray haberi: PSV Eindhoven bozgununun perde arkası ortaya çıktı! Fatih Terim...
Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Bu yaşanan hezimetin ardından sarı kırmızılı taraftarlar eleştiri oklarını teknik direktör Fatih Terim'e doğrulttu. İşte Cimbom'un aldığı bu bozgunun perde arkası... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
PSV'ye ilk maçta 5-1 yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayali başlamadan bitti. Sabah'ın haberine göre, sarı kırmızılı camiada bu hezimet şok etkisi yaratırken, eleştiriler de arttı. Geçmiş dönemde başarısızlıklarda Mustafa Cengiz ve ekibini suçlayan taraftarlar artık ilk sıraya Fatih Terim'i yerleştirdi. İşte hatalar zinciri:
1) "3 seneye ihtiyacımız var" diyen Fatih Terim, PSV maçında sahaya çıkardığı ilk 11'deki tüm oyuncuları kendi döneminde takıma kattı.
2) Son 3 senede 40'tan fazla futbolcu alınırken, Galatasaray'ın elinde Marcao'nun dışında satacak oyuncusu yok. Luyindama ve Diagne'ye ödenen 21 milyon Euro bonservis, Babel ve Falcao'ya verilen astronomik sözleşmelerin bedeli ağır oldu.
4) Fatih Terim'in üçlü savunma tercihi, temposuz yaşlı yıldızları Arda ve Babel'i ilk 11'e koyması, PSV'nin de zorlanmadan farka gitmesine yol açtı.
5) Yönetimin bitirme aşamasına geldiği Rachid Ghezzal, Larsen ve Alioski gibi isimler Florya tarafından bekletildi. Alpaslan, Aytaç ve Jesse Sekidika'nın sahaya çıktığı Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi seviyesinden çok uzak olduğu, Hollanda'da alınan 5-1'lik skorla birlikte tescillendi.
RAKAMLARDA UÇURUM VAR!
Galatasaray'ı sahasında 5-1'lik skor ve ezici oyun üstünlüğüyle mağlup eden PSV Eindhoven'ın kadro maliyeti, sarı kırmızılı takımın yarısı kadar...
Hat-trick yapan ve karşılaşmanın yıldızı olan Eran Zahavi'nin yıllık ücreti 1 milyon Euro. Ancak 34 yaşındaki İsrailli forvet, Hollanda'daki yüzde 50 vergi kesintisi nedeniyle senede 500 bin Euro gelir elde ediyor.
Diğer iki golü atan Mario Götze 1.3 milyon Euro, performansıyla parmak ısırtan 19 yaşındaki Madueke ise 350 bin Euro maaş alıyor. Bu üç yıldızın toplam kazançları ise 2 milyon 150 bin Euro; yani 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun yarısından daha az.
Feghouli 3.9, Muslera ve Babel de 2.5 milyon Euro ücret alıyor. Ekibimizi sahadan silen PSV'de toplam maaş maliyeti ise yalnızca 18 milyon Euro. Galatasaray'da da bu rakam 35 milyon Euro.
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