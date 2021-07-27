27 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Başkandan Galatasaray sözleri! "Cicaldau'dan önce Darius Olaru'yu sordular"

Başkandan G.Saray sözleri! Cicaldau'dan önce onu sordular
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Galatasaray'ın, Alexandru Cicaldau'yu 6.5 milyon euro'ya transfer etmesi FCSB Başkanı Gigi Becali'nin de iştahını kabarttı. Becali, Rumen basınına açıklamalarda bulundu, Becali, Morutan için sarı kırmızılılardan teklif almadıkalrını belirtirken, Cimbom'un Darius Olaru'yla ilgilendiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Cicaldau'yu 6.5 milyon euro'ya alması FCSB Başkanı Gigi Becali'nin de iştahını kabarttı. Fotomaç'ın haberine göre, Morutan için G.Saray'dan teklif gelmediğini ifade eden Başkan, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Cicaldau transferinden önce bir kişi Darius için ne kadar istediğimi sordu. '10 milyon euro' dedim ve konu kapandı.

Sarı-kırmızılıların Morutan'ı alacak parası var ama onu isterler mi bilmiyorum" diye konuştu. "Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz" diyen Gigi Becali, "Ancak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım" demeyi de ihmal etmedi.

600 BİN EURO'YA ALDI

Becali'nin "Galatasaraylı bir kişi sordu" dediği Darius Olaru da on numara ve sağ kanat olarak forma giyiyor. Rumen Başkan, "10 milyon euro" dediği 23 yaşındaki futbolcuyu, geçen yıl ocak ayında 600 bin euro'ya almıştı.

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