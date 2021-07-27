"TERİM'İN MORUTAN'A İLGİSİ VAR"

Olimpiu Moruţan'ın menajeri Florin Vulturar da Rumen basınına acıklamalar yaptı. Vulturar "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru. Teklifler var ancak bunları acıklayamam. Olimpiu Moruţan, Galatasaray gibi buyuk bir kulupte oynamayı istiyor; bu yaz ayrılacak. Doğru rakamlara transferin olacağını duşunuyorum" ifadelerini kullandı.