Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...
Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, gündeme gelen son isim Olimpiu Morutan. Rumen orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye hazır olduğunu ifade ederken, "Ben de Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
PSV Eindhoven hezimetinin ardından transfer konusunda hızlanan Galatasaray, son olarak Steaua Bukreş forması giyen Olimpiu Morutan'ı gundemine almıştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Scout ekibinin onerdiği, teknik heyetin ise transfer listesinin en ust sırasına yazdığı 22 yaşındaki 10 numarada sarı-kırmızılı takımda forma giymek icin can atıyor.
4-1 kazandıkları Universitatea Craiova macında bir gol atan Olimpiu Morutan karşılaşmanın ardından performansı ve Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Rumen futbolcu, "Becali kimi kovacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki mac kotu oynadım! Şaka yapıyorum tabii" dedi.
Sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda ise, "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri sevindirici... Transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak goreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu da transfer icin tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.
"TERİM'İN MORUTAN'A İLGİSİ VAR"
Olimpiu Moruţan'ın menajeri Florin Vulturar da Rumen basınına acıklamalar yaptı. Vulturar "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru. Teklifler var ancak bunları acıklayamam. Olimpiu Moruţan, Galatasaray gibi buyuk bir kulupte oynamayı istiyor; bu yaz ayrılacak. Doğru rakamlara transferin olacağını duşunuyorum" ifadelerini kullandı.
MORUTAN KİMDİR?
Romanya'da FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki hucum oyuncusu Morutan, 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye 700 bin euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 25 macta 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Tum kulvarlarda ise 36 macta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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