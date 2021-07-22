22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ma.ında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi. İşte detaylar... (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Galatasaray'da PSV mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Bu sezonki Avrupa macerasına Hollanda ekibi karşısında çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

Cimbom, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

TERİM ESTİ GÜRLEDİ!
Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den soyunma odasında flaş tepki! PSV maçının ardından adeta esti gürledi... | GS haberleri

"BU BEDELİ HERKES ÖDEYECEK"
Maçın ardından futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sizi tanıyamadım. Galatasaray kötü oynayabilir ama mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.

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