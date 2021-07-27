27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Falcao'dan ümidi kesti!

Terim de Falcao ümidi kesti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı bir türlü veremeyen Radamel Falcao'nun günleri artık sayılı. Teknik direktör Fatih Terim de Kolombiyalı oyuncudan ümidini kesti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Kolombiya basını Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu yazdı.

Haberde, yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

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