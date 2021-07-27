27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak'tan Mustafa Cengiz açıklaması!

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olmadığını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.

Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kozak, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun." dedi.

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