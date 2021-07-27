27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Seyircili mi oynanacak? | Gs haberleri

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ilk maçta Hollanda temsilcisine 5-1 kaybetmişti. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda uzun süre sonra seyircisine kavuşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Seyircili mi oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.

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