Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Christian Luyindama'ya izin yok!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da zaman zaman gösterdiği performans ile tepki çeken Luyindama'ya Belçika takımlarından Antwerp talip oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu transferi veto ederek Kongolu futbolcunun ayrılığına izin vermedi. (GS spor haberleri)
Falcao, Feghouli ve Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray'da ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Belçika ekibi Antwerp, Luyindama için 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi.
Luyindama'ya 8 milyon Euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor. Luyindama'nın 1 yıl kalan sözleşmesinin, olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.
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