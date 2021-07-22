22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Christian Luyindama'ya izin yok!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da zaman zaman gösterdiği performans ile tepki çeken Luyindama'ya Belçika takımlarından Antwerp talip oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu transferi veto ederek Kongolu futbolcunun ayrılığına izin vermedi. (GS spor haberleri)





Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Christian Luyindama'ya izin yok!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Falcao, Feghouli ve Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray'da ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Belçika ekibi Antwerp, Luyindama için 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Christian Luyindama'ya izin yok!

Sabah'ta yer alan habere göre; Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Christian Luyindama'ya izin yok!

Luyindama'ya 8 milyon Euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor. Luyindama'nın 1 yıl kalan sözleşmesinin, olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.

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