26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Sacha Boey resmen Galatasaray'da!

Sacha Boey resmen Galatasaray'da! İşte ilk açıklamaları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Galatasaray'da, transferler peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fransız oyuncu, ilk duygularıyla ilgili konuştu. Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim." ifadelerini kullandı. | İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"BURADA OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Transferiyle ilgili konuşan Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim." ifadelerini kullandı.

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