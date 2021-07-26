Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'nin geleceği merak konusu. Cezayirli futbolcu takımdan ayrılması gündemde olduğu sırada sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir harekete imza attı. 31 yaşındaki oyuncu önce Instagram hesabından Galatasaray yazısını sildi. Gelen tepkiler sonrasında profiline yeniden Galatasaray'ı ekledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli, flaş bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırmıştı.

Yıldız oyuncu, çok konuşulan bu hamle sonrası Galatasaray yazısını yeniden ekledi.

REAL VALLADOLID VE OLYMPIAKOS DEVREDE!



İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid ve Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'nin son durumunu yakından takip ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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