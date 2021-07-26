Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BATUHAN KÖR
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.
KAAN AYHAN
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için yeniden devreye girecek. 6 milyon euro piyasa değeri olan milli yıldız için Galatasaray indirim isteyecek.
JOHER RASSOUL
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un stoperi Joher Rassoul, Galatasaray'ın radarına girdi. 25 yaşındaki stoperin Adana Demirspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Gençleşme operasyonuna giren Galatasaray, Bursaspor'un genç sap beki İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istiyor. Bursaspor ile temaslar sürüyor.
ORKUN KÖKÇÜ
Orta sahaya yerli bir isim daha transfer etmek isteyen ve gençleşmeye giden Galatasaray, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Fatih Terim genç yıldızı istiyor.
ALIOU DIENG
Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
OLIMPIU MORUTAN
Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Morutan, maç sonu röportajında Galatasaray'ı doğruladı. Yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.
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