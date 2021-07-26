26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

BATUHAN KÖR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

KAAN AYHAN

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için yeniden devreye girecek. 6 milyon euro piyasa değeri olan milli yıldız için Galatasaray indirim isteyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

JOHER RASSOUL

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un stoperi Joher Rassoul, Galatasaray'ın radarına girdi. 25 yaşındaki stoperin Adana Demirspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Gençleşme operasyonuna giren Galatasaray, Bursaspor'un genç sap beki İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istiyor. Bursaspor ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

ORKUN KÖKÇÜ

Orta sahaya yerli bir isim daha transfer etmek isteyen ve gençleşmeye giden Galatasaray, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Fatih Terim genç yıldızı istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

ALIOU DIENG

Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Morutan, maç sonu röportajında Galatasaray'ı doğruladı. Yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Morutan'dan G.Saray itirafı! Morutan'dan G.Saray itirafı!
İşte Galatasaray'ın Morutan teklifi! İşte Galatasaray'ın Morutan teklifi!
G.Saray'dan Orkun Kökçü için yeni teklif! G.Saray'dan Orkun Kökçü için yeni teklif!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör