Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Cicaldau'dan tarihe başarı!

Transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray, üç oyuncu birden açıklarken en yüksek bonservisi Alex Cicaldau'ya ödeyecek. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Craiova ile 6.5 milyon euro'ya anlaştıklarını açıkladı. Bu rakam tartışma yaratırken böylece 24 yaşındaki futbolcu, Rumen futbol tarihinin en pahalı 7. futbolcusu oldu.