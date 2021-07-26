Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni yıldızı Cicaldau'dan tarihe başarı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, 6.5 milyon euro bonservis bedeli ile Romanya futbol tarihinin en pahalı 7. futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar yıldız ismin ücretini 3 taksitle ödeyecek. (GS spor haberleri)
Transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray, üç oyuncu birden açıklarken en yüksek bonservisi Alex Cicaldau'ya ödeyecek. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Craiova ile 6.5 milyon euro'ya anlaştıklarını açıkladı. Bu rakam tartışma yaratırken böylece 24 yaşındaki futbolcu, Rumen futbol tarihinin en pahalı 7. futbolcusu oldu.
Craiova'nın ise tarihteki en pahalı üçüncü oyuncusu... Sarı-kırmızılılar sözleşmesine 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydukları Cicaldau'ya 6.5 milyon euro'luk bonservisi 3 yılda ödeyecekler.
HAGI YÜZDE 30 ALACAK
Cicaldau'dan Hagi'nin takımı Viitorul'un satıştan alacağı yüzde 30'luk pay 2022 ve 2023 yıllarında 1'er milyon euro olarak ödenecek. Açıklanmayan diğer rakamlar ise şöyle; Craiova'ya bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenecek. Oyuncu 25 milyon euro'ya satılırsa 5 milyon euro'su Craiova'ya gidecek.
İlk 3 yıl boyunca şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu olarak 350 bin euro... Galatasaray, Cicaldau'ya ise yılda 1.1 milyon euro'dan başlamak üzere maaş ödemesi yapacak. Sözleşmesi her yıl 100 bin euro artacak.
AMBARGO BİTTİ
Uzun yıllar sonra Terim yeniden Rumen oyunculara döndü. Bratu, Tamas ve Petre çok eleştirilmiş ve bir süre Rumenlerden uzak durulmuştu. Ayrıca, Hagi, Popescu, İlie ve Filipescu da Terim'in tercih ettiği Rumenler arasında...
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