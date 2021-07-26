Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Olimpiu Moruţan hamlesi!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik PSV mağlubiyetinin ardından transferde hareketli saatler başladı. Sarı-kırmzılılar son olarak gündemine FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Olimpiu Moruţan'ı aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yıldız isme sunduğu teklif ve detayları... (GS spor haberleri)
Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın, Romanya'dan bir yıldızın daha peşinde... Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Sport Romania'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray yönetimi, Morutan için bonuslarla birlikte 8 milyon euro teklif etti. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği genç orta saha için daha önce de teklifte bulunulmuş ancak Başkan Becali, teklifi düşük bulmuş ve 15 milyon euro talep etmişti.
G.SARAY'I SEÇERİM
Becali'yi ikna etmek için yeniden girişimlerde bulunan Galatasaray'ın şimdi geleceği yanıtı beklediği kaydedildi. FCSB kulübünün genç ve transfer döneminin gözde futbolcusu Morutan, daha önce Romanya'da Pro Sport'ta yayınlanan haberin içeriğinde verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuşmuştu. Morutan, "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin" sorusuna? "Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" yanıtı vermişti.
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Orta sahada 8 numara da oynayabilen Alexseandru Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar Morutan'ın transferini de bitirmek istiyor.
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